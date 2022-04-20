Евакуація з Маріуполя, штурм Луганщини, «референдум» на Херсонщині | Свобода Live

Чи спрацював гуманітарний коридор з Маріуполя?

Українській владі вдалося домовитися з представниками російських сил, що оточують Маріуполь, про організацію 20 квітня гуманітарного коридору з приазовського міста. За словами віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, можливістю залишити Маріуполь зможуть скористатися жінки, діти та люди похилого віку. Та чи піде на це Росія?

Атаки російської армії на Луганщині

Російські війська спробували штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк на Луганщині, але зазнали втрат. Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ. В результаті близько 130 військовиків РФ із пораненнями потрапили до лікарні у місті Новоайдар. Точна кількість поранених уточнюється, повідомили у Генштабі. Про ситуацію на Донбасі сьогодні говоримо з очільником Луганщини Сергієм Гайдаєм.

«Референдум» під дулом автоматів

На Херсонщині російські окупанти готують «референдум» про створення так званої «Херсонської народної республіки»: у Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені та брошури та плакати. Про це вчора повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. А за повідомленням Генштабу після незаконного референдуму місцеве населення можуть примусово мобілізувати до лав армії Росії. За інформацією голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути, окупанти планують провести «референдум» у перших числах травня.

Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.