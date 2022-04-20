Евакуація з Маріуполя, штурм Луганщини, «референдум» на Херсонщині | Свобода Live

- Чи спрацював гуманітарний коридор з Маріуполя?
Українській владі вдалося домовитися з представниками російських сил, що оточують Маріуполь, про організацію 20 квітня гуманітарного коридору з приазовського міста. За словами віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, можливістю залишити Маріуполь зможуть скористатися жінки, діти та люди похилого віку. Та чи піде на це Росія?
- Атаки російської армії на Луганщині
Російські війська спробували штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк на Луганщині, але зазнали втрат. Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ. В результаті близько 130 військовиків РФ із пораненнями потрапили до лікарні у місті Новоайдар. Точна кількість поранених уточнюється, повідомили у Генштабі. Про ситуацію на Донбасі сьогодні говоримо з очільником Луганщини Сергієм Гайдаєм.
- «Референдум» під дулом автоматів
На Херсонщині російські окупанти готують «референдум» про створення так званої «Херсонської народної республіки»: у Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені та брошури та плакати. Про це вчора повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. А за повідомленням Генштабу після незаконного референдуму місцеве населення можуть примусово мобілізувати до лав армії Росії. За інформацією голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути, окупанти планують провести «референдум» у перших числах травня.
Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.
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