У Євросоюзі готуються активніше боротися з дезінформацією Росії й інших

Документ Європейської комісії, з яким мало змогу познайомитися Радіо Свобода, визначає Росію як одного з діячів, що стоять за кампанією дезінформації. Як мовиться в документі, цьому є тверді докази, а інші такі діячі «швидко вчаться на діях Росії».

Документ із назвою «План дій щодо дезінформації» зараз іще обговорюють країни-члени Європейського союзу і посадовці різноманітних інституцій ЄС, і його зміст іще може змінитися. Як очікують, його підготують і подадуть на розгляд головам держав і урядів країн Євросоюзу, коли вони зберуться у Брюсселі на саміт 12–13 грудня.

Лідери ще в червні попросили Європейську комісію і верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріку Моґеріні підготувати такий план. Це сталося тоді після появи кількох доповідей про втручання зовнішніх діячів у вибори в низці європейських держав.

У дотеперішніх звітах про дезінформацію Єврокомісія уникала прямих згадок про Росію; в нинішньому документі Росія – єдина країна, що стоїть за дезінформацією, названа на ім’я. У документі також цитуються дані доповідей про те, що «понад 30 країн вдаються до заходів дезінформації і здійснення впливу, в тому числі у своїх власних країнах».

Також у ньому згадано, що «дедалі зростає число випадків діяльності з метою дезінформації, яку здійснює ціла низка зовнішніх діячів – і державних (чи підтримуваних державами), і недержавних». «Хоча не кожен випадок дезінформації ставить демократію під загрозу, дезінформація має довготривалий підривний характер, що вимагає послідовного і систематичного реагування протягом тривалого часу», – мовиться в документі.

У боротьбі з дезінформацією важлива швидкість: протистояти в реальному часі

Цей план дій, як очікують, будуть супроводжувати рекомендації Європейському союзові про те, як краще поліпшити здатність протистояти дезінформації, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту у травні 2019 року. У ньому йдеться, серед іншого, про необхідність продовжити мандат East Stratcom – робочої групи зі стратегічних комунікацій, яка від часу створення 2015 року викрила понад чотири тисячі прикладів прокремлівської дезінформації. План також передбачає переглянути мандати двох інших схожих робочих груп зі стратегічних комунікацій, які працюють із Західними Балканами і з південними сусідами ЄС, «у світлі зростання обсягів і значення дезінформаційної діяльності в цих регіонах».

Серед інших ідей плану – національні контактні пункти з питань дезінформації, що мали б бути створені при органах стратегічних комунікацій держав-членів Євросоюзу. А в цих національних контактних пунктах документ передбачає створення вже до березня 2019 року «системи швидкого попередження», щоб «надавати попередження про кампанії дезінформації в реальному часі, забезпечувати загальну поінформованість про ситуацію, координувати виявлення дезінформації і реакцію на неї і забезпечувати ефективність діяльності в часі і ресурсах». Система має також тісно співпрацювати з союзом НАТО і з «Групою семи».

Дезінформацію будуть викривати і в соцмережах

Європейська комісія також обіцяє профінансувати «цифрову платформу, яка пов’яже в одну мережу незалежні національні міждисциплінарні групи перевірки фактів», щоб «виявляти і викривати кампанії дезінформації в різних соціальних мережах і цифрових засобах інформації в інформаційних середовищах на місцях».

У плані дій також звернено увагу, що у вересні такі провідні онлайн-платформи, як «Фейсбук», «Твіттер» і «Ґуґл», підписали Кодекс практичних дій щодо дезінформації, який допомагала розробити Єврокомісія. Ці компанії зобов’язалися здійснити напередодні виборів до Європарламенту цілу низку конкретних дій – таких, як негайно забезпечити відкритість політичної реклами, вживати рішучих заходів проти фіктивних облікових записів, які діють на їхніх платформах, і визначати зловживання автоматизованими «ботами».