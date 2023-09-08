ЗСУ звільняють Кліщіївку. Горить Федеральна служба митниці в Москві? Старт саміту G20

Як просувається наступ на Бахмутському напрямку?

Українські військові підтверджують: ЗСУ звільнили майже всю Кліщіївку та вибивають російські сили на Південь від Бахмута.

Що відбувається на Бахмутському напрямку зараз та які прогнози на осінь? Проблеми для наступу Сил оборони України? Ціна наступу для ЗСУ

Росія охороняє Керченський міст: чи їй це допоможе?

П’ять російських кораблів і шість катерів охороняють Керченський міст у Чорному морі. Помітні також бонові загородження. Як російські війська посилюють захист Керченського мосту і чи надійний цей захист?

Що горіло у центрі Москви?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Саміт G20: чи говоритимуть там про війну в Україні? – Саміт «Великої Двадцятки» пройде вихідними у Індії. Україну туди не запросили, а от представник Путіна буде. Чи порушуватимуть українське питання, хоч і без участі офіційного Києва?

Чи довіряти Телеграм-каналам?

Телеграм-канали – платформи, звідки черпають інформацію мільйони українців. Та чи перевірені там дані, як вони впливають на читачів, які загрози несуть і що взагалі слід розуміти про телеграми?

Російські псевдовибори на окупованих українських територій

У Маріуполі прозвучали потужні вибухи, а російські сили продовжують облаштовувати там додаткові укріплення. Це пов'язано з проведенням псевдовиборів чи все ж контрнаступом ЗСУ? Розпитаємо у радника законного міського голови.