Колишній голова ЦРУ прокоментував значення візиту Зеленського до США

США віддані підтримці України та Грузії. Про це в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки» заявив Девід Петреус, колишній директор ЦРУ в адміністрації Барака Обами.

За словами Петреуса, США є надійним партнером для обох країн.

«Щодо України – президент України щойно відвідав США. Для цього були причини. Це було демонстрацією глибини відданості США Україні у той час, коли російські військові та представники Росії та сепаратисти перебувають на південному сході України та досі окупують Крим», – відзначив Петреус.

У травні Петреус заявив CNN, що Путін найбільше боїться успіху України.

Тоді Петреус відзначав, що у разі кібернетичної або військової агресії Росії проти України США разом із союзниками могли би вдатись до посилення санкцій, надання додаткової безпекової допомоги Україні, висунення судових звинувачень.

Петреус залишив посаду директора ЦРУ у 2012 році на тлі скандалу щодо його особистих взаємин із авторкою його біографії, надання їй таємної інформації. Як повідомляло видання The New York Times, у 2015 році Петреуса було засуджено до 2-х років випробувального терміну та штрафу за надання авторці таємної інформації.

«Вирок став розчаруванням для посадовців ФБР, які вважали, що міністр юстиції Ерік Голдер виявив прихильне ставлення по Петреуса, дозволивши йому визнати провину у скоєнні правопорушення та рекомендувавши як покарання випробувальний термін замість ув'язнення», – писало тоді видання.

У статті використано матеріали The New York Times, CNN.