Азербайджанський дипломат у Тбілісі побив ресторанних музик за «вірменську музику»

Зупиніть мене, якщо ви це чули раніше: азербайджанський дипломат, грузинський репер та азербайджанський музикант заходять у бар... Але для двох музикантів кульмінація цієї історія не була жартом.

Афік Новрузов та Анас Аскеров стверджують, що перший секретар посольства Азербайджану словесно та фізично напав на них через музичне непорозуміння під час святкування Старого Нового року в ресторані грузинської столиці 14 січня.

Музиканти стверджують, що дипломат Вугар Мустафаєв перед тим як, розпочати бійку, голосно облаяв російську пісню пострадянського естрадного співака, назвавши її «вірменською музикою».

«Я не знаю, як представник посольства не може розрізнити вірменські та російські пісні», – заявив після інциденту у відео на Facebook репер Новрузов, який виступає азербайджанською мовою в Грузії та за кордоном. На відео він та Аскеров показують на телефоні фото Мустафаєва та звинувачують його у розпалюванні бійки.

На місце події в азербайджанському ресторані «Qabala Basket» викликали поліцію та медиків, хоча про поранення не повідомлялося.

Азербайджан та Вірменія все ще формально ведуть війну здебільшого через етнічний вірменський регіон Азербайджану Нагірний Карабах, а взаємне невдоволення часто переростає у публічні прояви гніву.

Мустафаєв, який має дипломатичний імунітет, визнав у розмові з грузинською службою Радіо Свобода, що він був причетний до сутички 14 січня, але заявив, що музиканти його ображали. Він відмовився надати деталі інциденту, а з конкретними запитаннями порадив звернутися до посольства Азербайджану в Тбілісі, де на телефонні дзвінки не відповіли.

Новрузов та Аскеров, етнічні азербайджанці з міста Марнеулі на півдні Грузії, заявили, що подали скаргу в посольство Азербайджану і вимагають звільнення Мустафаєва з посади.

Вони сказали, що клієнт просив увімкнути російськомовну пісню «Девочка, стоп!» (Дівчинко, стоп!) Арсена Шахунца, яка викликала конфлікт.

Пісня має понад 24 мільйони переглядів YouTube з моменту публікації у вересні.

Текст пісні здається зовсім не політичними:

«Але біда в тому, що характер не простий,

Щодня чергова примха. Ой!

Я просто не можу її зрозуміти,

Я просто хочу сказати:

Дівчинко, стоп! Не треба»

Арсен Шахунц, 41-річний виконавець пісні «Девочка, Стоп!», етнічний вірменин, який народився в Туркменістані. Він зробив кар'єру разом із братом завдяки сентиментальним любовними піснями, які ви б очікували почути на весіллі з блискучими костюмами та дешевим освітленням.

Шахунц та його старший брат Саша пишуть та виконують пісні російською, вірменською та туркменською мовами.

Але вони також вирішили включати в кожен зі своїх перших п'яти альбомів пісні азербайджанською мовою як свідчення того, що музика здатна долати культурні бар'єри.

Саша Шахунц якось пояснив, що «любов до музики ... повинна бути всередині будь-якого музиканта, бо інакше він буде обмежений як людина, а не лише як музикант».

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило, що розслідування інциденту триває.

Війна Азербайджану та Вірменії через Нагірний Карабах забрала приблизно 30 тисяч життів і змусила переселитися сотні тисяч людей у період з 1988 по 1994 рік. Протистояння на їхніх спільних кордонах все ще регулярно вбивають людей з обох сторін.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода