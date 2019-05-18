Вірменія: суд відпустив на поруки екс-президента Кочаряна

Суд у Єревані оприлюднив 18 травня рішення за клопотанням про звільнення колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна з-під варти на поруки, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Як повідомляється, раніше у четвер нинішній і колишній керівники спірного регіону Нагірного Карабаху, Бако Саакян і Аркадій Гукасян, особисто з'явилися до суду, щоб засвідчити готовність взяти політика на поруки та внесли заставу – кожен в еквіваленті більше тисячі доларів.

Як і раніше цього тижня, сьогодні біля будівлі суду акції проводили як прихильники, так і противники колишнього президента Роберта Кочаряна.

Напруженість зросла після новини про звільнення Кочаряна з-під варти. Ті, хто виступають за те, щоб екс-президент залишався під арештом, намагалися перенести протест в будівлю суду, проте їх стримувала поліція.

Суд у справі колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, звинуваченого у справі про повалення конституційного ладу під час останніх тижнів його десятирічного правління, що завершилося у квітні 2008 року, почався 13 травня цього року.

Звинувачення висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.

Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.

Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.

«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.