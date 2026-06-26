Кінбурнська коса: що там відбувається. Всі версії

На Кінбурнській косі Кінбурнська коса – піщана коса, адміністративно належить до Миколаївської області і залишається єдиною окупованою частиною регіону. Коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.за допомогою дрона встановили український прапор, а російські військові залишають там свої рубежі оборони, заявили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь». Однак пізніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив Суспільне Миколаїв, що про звільнення наразі не йдеться.

Що заявили в «Півдні»

У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь» заявили про встановлення державного прапора України на Кінбурнській косі на Миколаївщині і додали відео на підтвердження.

Там повідомили, що українські військові внаслідок «потужного вогневого ураження змусили окупантів відступити із займаних позицій».

Що заявили у ВМС України

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що наразі Кінбурнська коса є «зоною бойових дій». За його словами, відбувається знищення російської логістики, яке триває «не перший рік, навіть не місяць».

«Була така ситуація, унаслідок якої ворог зазнав суттєвих втрат. Скажімо так, їм було дуже боляче. У той момент вони були змушені залишити свої позиції, але говорити про те, що ми звільнили косу, поки що зарано », – наголосив Плетенчук в ефірі телеканалу «Київ24» вранці 26 червня.

Щодо прапору на косі, то його, як повідомив він, встановили військово-морські сили.

Як пояснив речник ВМС України, Кінбурнська коса залишається стратегічною для агресора: звідти військові РФ можуть контролювати Дніпровсько-Бузький лиман і обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини. Тому, зазначив він, противник намагається втриматися на цій ділянці попри втрати.

Що кажуть у DeepState

Аналітики проєкту DeepState наголошують: ознак активного чи повного відходу російських військ із Кінбурнської коси наразі немає, як немає і масштабного наступу Сил оборони на цій ділянці фронту .

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

На початку червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що російське військове командування, ймовірно, виводить війська з Кінбурнської коси, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності по російських лініях постачання робить оборону в цьому районі дедалі нестійкішою.



Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі Радіо Свобода пояснював, що російські військові перетворили Кінбурнський півострів на плацдарм, з якого обстрілюють населені пункти на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Від цих атак неодноразово потерпали місто Очаків та сусідні населенні пункти.



Кінбурнська коса досі залишалася останньою незвільненою від російських окупантів частиною Миколаївської області.