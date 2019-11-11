Російська влада Криму запрошує маргінальних західних політиків, щоб імітувати визнання анексії

В анексованому Росією Криму пройшла конференція «Крим у сучасному міжнародному контексті». 7 листопада в Лівадійському палаці Ялти виступав спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов і говорив, про так звану «народну дипломатію, як про ефективний метод прориву інформаційної блокади з боку Заходу, в якій опинився Крим».

«Інформаційна блокада Криму не вдається, вона регулярно проривається методами народної дипломатії. Крим щороку відвідують десятки міжнародних делегацій. Це не схоже на блокаду. А кожна така делегація ‒ це наші нові друзі, нові свідки кримської реальності», ‒ сказав Константинов.

За інформацією українського правозахисника Олександра Сєдова, «десятки міжнародних делегацій», які відвідують Крим, ‒ це переважно одні й ті самі люди.

З року в рік до Криму приїжджають одні й ті самі люди

«Якщо уважно стежити за тими, кого Константинов називає представниками «народної дипломатії», то стає очевидним, що з року в рік до Криму приїжджають одні й ті самі люди. Наприклад, так званий «депутат» з Норвегії Хендрік Вебер щороку восени приїжджає до Криму, і кожен раз це підноситься окупаційною владою як черговий «прорив політичної блокади» і візит «делегації з Європи».

Однак якщо подивитися, хто такий Вебер, то стає зрозуміло, що депутатом норвезького парламенту він ніколи не був. Це член комуністичної ліворадикальної партії «Rødt», лідер якої в 2007 році говорив про законність дій руху «Талібан». Така ж ситуація і з іншими «народними дипломатами», ‒ прокоментував Крим.Реалії ситуацію правозахисник.

Це члени маргінальних націоналістичних або комуністичних радикальних партій, діяльність яких фінансується та контролюється безпосередньо з Кремля

За його словами, ці іноземні візити фінансово пов'язані з російською стороною.

«Це члени маргінальних націоналістичних або комуністичних радикальних партій, діяльність яких фінансується та контролюється безпосередньо з Кремля. Сьогодні їхні візити до Криму є фактично відпрацюванням грошей, які вони отримують з Росії. Мета цих візитів ‒ створити привід для гучних заяв населенню Криму та Росії про те, що «Захід» почав визнавати окупацію», ‒ повідомив правозахисник.

Він зазначив, що політичні сили, представники яких відвідують анексований Крим, не мають впливу в Європі, але являють собою потенційну загрозу.

Росія продовжує вкладати гроші в розвиток радикальних течій в Європі

«Оскільки наразі ці партії не мають реальної влади і, тим більше, не є представниками уряду ЄС або своїх країн, то їхні візити не означають зміну ставлення європейських країн до окупації Криму. Однак треба враховувати, що Росія продовжує вкладати гроші в розвиток радикальних течій в Європі, і їхня популярність, на жаль, зростає. Якщо подібні маргінальні течії отримають реальну владу, то це буде загрозою не тільки для питання визнання чи невизнання окупації Криму, але й для безпеки Європи в цілому», ‒ зазначив правозахисник.

Українська правозахисниця Олександра Матвійчук вважає, що Росія використовує пропагандистські методики СРСР.

«Насправді те, що Володимир Константинов називає «народною дипломатією», є давно випробуваною технологією і має мало спільного як з «народом», так і з «дипломатією». Ще в Радянському Союзі активно шукали західних діячів, лояльність яких купували ‒ кого грошима, кого славою, кого новими можливостями. Ці люди сурмили про міць комуністичної держави, про гідне життя радянських громадян. Вони часто агресивно нападали на тих, хто згадував про мільйони ув'язнених в ГУЛАГах, про масові смерті під час Голодомору та інші розбіжності з мальованою ними картинкою. І в наш час у демократичних країнах завжди можна знайти людей, які поїдуть у складі таких делегацій, щоб побути в Криму на гроші Росії, і після повернення вихвалятимуть «потьомкінські села», ‒ розповіла правозахисниця.

Вона зазначила, що ці технології, використовувані Росією, дають певний результат.

«Як за радянських часів, так і зараз, багато хто з них навіть чомусь вважають себе порядними людьми. Але відходити в бік від наміченої окупаційною владою програми та явної пропагандистської мети візиту вони не будуть. Ця технологія, звичайно, працює. На Заході з'являються голоси на захист окупації, і люди, яким лінь або просто невигідно розбиратися, що відбувається, отримують реальні підстави говорити, що «бачите, все не так однозначно». Але як з Радянським Союзом, так і зараз, коли ми маємо справу зі спробою його реінкарнації, історія все розставить на свої місця. І більшість з імен, які ми зараз чуємо, безславно кануть у лету», ‒ зазначила правозахисниця.

На думку директора Центру зовнішньополітичних досліджень Сергія Пархоменка, російська влада видає пропагандистський прийом за «народну дипломатію».

Ніякої народної дипломатії немає, це все пропагандистський прийом.

«Ніякої народної дипломатії немає, це все пропагандистський прийом. Кремль застосовує підкуп лояльних до Росії політиків з Європи, щоб вони хвалили «російський Крим». Нічого глобально не зміниться від цієї «народної дипломатії», якщо тільки влада України сама не здасть Крим. Тому наша позиція така, що проводити переговори стосовно Донбасу ‒ тільки разом з Кримом, нормандський саміт ‒ Крим зобов'язаний звучати!» ‒ наголосив у коментарі Крим.Реалії експерт.

Активіст міжнародного руху за звільнення Криму #LiberateCrimea Руслан Сейдаметов також не вважає ефективною практику «народної дипломатії» від російської влади Криму.

Так звана «народна дипломатія» Константинова ‒ це просто використання деяких західних діячів, готових публічно назвати захоплений півострів «російським» за якісь блага

«Так званий «голова Державної ради» Володимир Константинов всіляко намагається разом із кремлівськими кураторами використовувати всі інструменти для спроби легалізації анексії Кримського півострова. Так звана «народна дипломатія» Константинова ‒ це просто використання деяких західних діячів, готових публічно назвати захоплений півострів «російським» за якісь блага. Такі методики, які використовує російська влада та спецслужби для спроби легалізації анексії Криму, є неефективними, оскільки в більшості випадків отримують протидію з боку міжнародного товариства. Часто учасники так званої «народної дипломатії» Кремля потрапляють до санкційних списків низки країн Заходу та України», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Він зазначив, що Україна вже вживає заходів, щоб охочих брати участь у «народній дипломатії» російської влади Криму ставало менше.

Проведення окупаційною владою Росії на території Криму всіляких форумів і конференцій, розраховане на замилювання очей жителям Росії



«Що стосується проведення окупаційною владою Росії на території Криму всіляких форумів і конференцій, то проведення такого роду заходів розраховане на внутрішню аудиторію, на замилювання очей жителям Росії, оскільки жодного впливу на країни Заходу вони не несуть. У свою чергу, Україна незабаром внесе правки до Кримінального кодексу за незаконний перетин державного кордону іноземними громадянами та незаконне перебування на окупованих територіях України. Після таких змін до Кримінального кодексу, думаю, охочих поїхати в окупований Крим стане менше», ‒ повідомив активіст.

Російська влада Криму використовує практику «народної дипломатії», не тільки приймаючи іноземців на півострові, але й відряджаючи своїх представників на заходи міжнародного рівня, особлива увага приділяється Туреччині.