Лісовий заявив про зростання кількості учасників НМТ та відсутність «критичного виїзду» молоді за кордон

Понад 350 тисяч людей зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) цього року. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, з цієї кількості близько 250 тисяч – це випускники шкіл 2026 року. Ще приблизно 103 тисячі – інші учасники, які завершили навчання раніше або планують складати тест для вступу до українських вишів. Серед зареєстрованих є й люди старшого віку – найстаршому учаснику, за словами міністра, 73 роки.

Лісовий зазначив, що кількість реєстрацій на НМТ зростає вже третій рік поспіль.





«Зростає кількість тих, хто записується на НМТ у нас. І це вже по відношенню до 2025 року, а в 2025-му зросла по відношенню до 2024 року. Тому ми маємо зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських закладів вищої освіти», – сказав урядовець.

Водночас, на запитання, чи вплинув на кількість вступників дозвіл виїзду закордон чоловікам віком від 18 до 22 років, міністр підкреслив, що не фіксує негативного впливу цього рішення на вступну кампанію.

«Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ. Причому у нас є і реєстрації з-за кордону в тому числі, достатньо велика кількість реєстрацій – якщо я не помиляюсь, це близько 30 тисяч. І це ті люди, які хочуть навчатись в українських університетах. Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію», – пояснив ситуацію міністр.

За його словами, нині Україна не спостерігає критичного відтоку абітурієнтів за кордон.

«У нас завжди був запит на навчання у Польщі, на навчання у Словаччині. Водночас ми маємо високий запит на навчання в українських університетах, як столичних, так і обласних центрів. Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн-навчання, починаючи от з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід – там зростання контингентів суттєве: львівські університети, ужгородські. Ми підтримуємо і констатуємо позитивну тенденцію», – додав урядовець.

У серпні 2025 року уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного стану. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби згодом використати здобутий досвід для розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.