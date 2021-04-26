Життя без доступу до медичної допомоги: по довідку про смерть їхати за десятки кілометрів

Як це – під час пандемії коронавірусу – не мати можливості отримати медичну допомогу? На Львівщині близько 10 тисяч мешканців міста Глиняни і 18 сіл, які входять у територіальну громаду, другий місяць без медичного закладу, а відтак і меддопомоги. Куди ж звертаються по допомогу? Чи запрацює узагалі шпиталь у Глинянах?

Із 10 березня у Глинянах, що на Львівщині, зачинена лікарня. У пошуках лікаря та за довідками їздять в інші населені пункти.

Хтось їде у Буськ, а хтось Золочів, Перемишляни чи Львів, а це від 20 до 50 км від містечка Глиняни, що на Львівщині. Люди самі шукають лікарів, добираються у заклади громадським транспортом чи власним, щоб отримати медичну допомогу. Серед них і ті, хто хворіє COVID-19 чи хоче зробити тест.

Сім’я Івана Жукровського складається з п’яти осіб.

Ніяк не лікуємось

«Поки що ніяк не лікуємось. Хіба до знайомого лікаря подзвонимо, пораду дасть і йдемо в аптеку по ліки. Так і даємо раду. У даний час наш сімейний лікар у Глинянах не працює. Якщо COVID, то треба до якогось сімейного лікаря їхати у Буськ, Львів, Перемишляни», – розповідає житель містечка Глиняни.

Одна з родин у Глинянах із покійником у машині їздила і шукала морг, щоб там провели розтин тіла померлого і видали довідку про смерть, щоб поховати людину.

Також людям доводиться оплачувати послуги за обстеження і проведення аналізів, бо не мають скерування від сімейного лікаря, а також є проблеми і з лікуванням у стаціонарі.

«Я вагітна. За аналізи плачу. У Буську в лікарні кажуть, що має бути скерування сімейного, а його немає у мене. У Буськ возив чоловік машиною, але він зараз на заробітках у Польщі, то везе брат. Мені важко ямами їхати туди-назад у такому стані», – каже Ольга.

Доводиться доїжджати у сусідній медичний заклад і Анні з трирічною донькою. Жінка забрала з Глинянської лікарні амбулаторну карточку і переуклала угоду з сімейним лікарем у Буську, а це 20 км від Глинян.

«Поки що інший лікар і це дуже незручно доїжджати, коли у нас був свій педіатр у місті. Це дуже все проблемно. Ми для себе шукали сімейного лікаря, бо хто знає, якщо хтось захворіє. А, в іншому випадку, за всі аналізи довелося б платити без скерування», – говорить Анна.

Дві реформи одночасно і лікарня без ліцензії

У Глинянах до закриття шпиталю люди могли отримати всю необхідну медичну допомогу, проконсультуватися, лікуватися у денному стаціонарі чи в хірургічному, неврологічному і терапевтичному відділеннях.

Раніше це була районна лікарня, як відокремлений підрозділ Золочівського районного шпиталю, у власності Золочівської районної ради. У зв’язку з адміністративною реформою, Глинянська громада відійшла до Львівського району.

Торік у листопаді Золочівська райрада проголосувала за створення підприємства «Глинянська міська лікарня». Але новостворена Глинянська міська рада 31 грудня минулого року ухвалила рішення про реєстрацію власного комунального підприємства «Глинянська міська лікарня».

Депутати призначили виконувачку обов’язки директора підприємства. Паралельно до 9 березня міська лікарня працювала у підпорядкуванні Золочівської райради на ліцензії Золочівської лікарні, а головним лікарем був Юрій Капітанець.

З 10 березня всі 110 працівників медичного закладу звільнені, Золочівська райрада передала майно, а саме приміщення і обладнання, Глинянській міській раді. Громада створила нове підприємство.

Це халатність, недопрацювання

«Попередній головний лікар Юрій Капітанець наприкінці минулого року зареєстрував комунальну лікарню в підпорядкуванні Золочівської районної ради і він був призначений її директором. Ми думали, що він займатиметься питанням виготовлення ліцензії про медичну практику, знаючи, що з 9 березня будемо від’єднані від Золочівської лікарні. Депутати Глинянської міськради 31 грудня проголосували за створення комунальної міської лікарні. Оскільки її директор не займався виготовленням ліцензії, ми призначили керівником іншу людину. Те, що лікарня не працює, це недопрацювання попереднього керівництва», – говорить депутат Глинянської міськради Лідія Максимук.

Колишній головний лікар Глинянської лікарні Юрій Капітанець наголосив у коментарі Радіо Свобода, що він керував цілком іншим підприємством, коли міська рада створила свою медичну структуру.

Наклались адміністративна і медична реформи

«Я не міг подавати ліцензію, тому що мусить бути власник, який має затвердити статус свого підприємства, призначити керівника. Зі мною ніхто не хотів говорити, заключати ніякого договору і неможливо без волі влади зробити ліцензію. Хто винен, що лікарня сьогодні закрита? Однозначної відповіді немає. Наклались адміністративна і медична реформи», – каже Юрій Капітанець.

Порожні місця з киснем під час пандемії

Сьогодні на двох поверхах медичного закладу – порожні палати, кабінети, коридори. Приміщення, де зберігається медичне обладнання, зачинені і опломбовані. 9 березня у 110 працівників медичного закладу був останній робочий день. З 10 березня шпиталь зачинив двері для пацієнтів, бо не отримав досі ліцензію про медичну практику.

Документи загубились

«Про те, що лікарня скорочуватиметься, ми знали у 2019 році. До 26 лютого подали весь пакет документ в МОЗ на отримання ліцензії на медичну практику. 1 березня МОЗ отримало цей пакет для роботи. Лікарня заключила договір з юридичною фірмою. Пройшов тиждень, почали з’ясовувати, де наші документи, то були в ліцензійному комітеті, то ще десь. Наприкінці березня виявилося, що документи загубилися. Досі триває службове розслідування. Ми вирішили подати у квітні другий пакет документів, який зараз у роботі», – пояснює педіатр Мар’яна Антонишин, яка виконує обов’язки директора Глинянської міської лікарні.

Другий пакет документів у МОЗ Глинянська міська лікарня подала 13 квітня. Депутат Львівської обласної ради, голова Українського лікарського товариства у Львові Олег Дуда наголосив Радіо Свобода, що документи на розгляді у МОЗ і виправлені всі помилки.

Контролюю цей процес

«Контролюю цей процес, щоб якомога швидше запрацювала лікарня. Ліцензування проходять всі медзаклади. Всі керівники були попереджені про ліцензію», – розповів Олег Дуда.

Радіо Свобода надіслало запит у МОЗ з проханням надати інформацію про те, на якому етапі перебуває розгляд ліцензії про медичну практику для Глинянської міської лікарні Львівської області і чому досі медичний заклад не отримав ліцензію?

Якщо медичний заклад територіальної громади у Глинянах отримає ліцензію, то тут працюватиме лише первинна ланка медицини, а це сімейниі лікарі, педіатр. А до того часу, щоб люди цілковито не залишались у містечку без медичної допомоги, чотирьох медиків днями працевлаштують у Перемишлянську лікарню, але людей вони прийматимуть у Глинянах. Глинянська міська рада зараз оплачує зарплату виконувачці обов’язки директора лікарні, завгоспу і двом охоронцям.

«Після ліцензії ми хочемо, щоб запрацювала первинна ланка, це найнеобхідніше. Нам потрібне сучасне обладнання, зробити ремонт, повертатимемо на роботу працівників із поліклініки, тобто вузьких спеціалістів», – зауважила Мар’яна Антонишин.

У період, коли Львівщина з 25 березня перебувала у «червоній» зоні карантину, був масовий спалах COVID-19, бракувало ліжок у лікарнях, кисневого забезпечення, у двоповерховому приміщенні лікарні у Глинянах були порожні палати, в яких ліжкомісця підключені до подачі кисню.

Хто є несе відповість за те, що майже 10 тисяч людей залишилися без медичної допомоги? І чи отримає лікарня ліцензію і коли почне працювати?

Радіо Свобода направляє інформаційний запит у Міністерство охорони здоров'я.