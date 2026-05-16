Військовий музей у Німеччині заборонив вхід українцям та громадянам ще 25 країн

Популярний музей збройних сил Німеччини у місті Кобленц не пускає громадян 26 країн, яких Берлін вважає такими, що становлять «особливі ризики для безпеки». Обмеження на вхід діють уже кілька тижнів. Однак про це незвичне правило нещодавно почали писати українські медіа – після того, як до музею не пустили українку з дитиною.

«На вході нам показали список країн, громадянам яких заборонено вхід, – написала українка у соцмережах. – Ми їхали туди з дітьми дві години».

У повідомленні на сайті музею від 3 березня зазначено, що відвідувачі повинні надати документи на вході.

«Через вимоги військової безпеки, – ідеться в повідомленні, – громадянам держав, включених до списку країн відповідно до пункту 17 частини 1 статті 13 Закону про перевірку безпеки (SÜG), наразі заборонено доступ до колекції».

Один із працівників музею, який відмовився називати своє ім’я, сказав Радіо Свобода, що не може повністю коментувати вибіркову заборону, але наголосив: «Це не наше правило».

Музей належить Бундесверу – збройним силам Німеччини. Попри те, що він відкритий для публіки, об’єкт офіційно вважається «Колекцією досліджень оборонних технологій». Працівник музею визнав, що обмеження на вхід «є проблемою і для нас», додавши: «Ми не знаємо, як із цим поводитися».

Речник підрозділу Бундесверу Крістіан Клінк, відповідальний за музей, повідомив Радіо Свобода 13 травня, що об’єкт у Кобленці насамперед призначений для навчання персоналу та ознайомлення з іноземною і німецькою військовою технікою. Для публіки музей відкритий лише «у другорядному форматі».

Клінк додав: «Оскільки більшість зразків озброєння не були демілітаризовані, і колекція розташована в зоні військової безпеки», а отже, на неї поширюються відповідні обмеження.

У відповідь на запитання про те, громадянам яких країн заборонений вхід до музею, Клінк порадив звернутися до МВС Німеччини. Міністерство веде список держав, що, на думку Берліну, можуть становити потенційний ризик для безпеки.

Остання версія цього списку, укладена у 2022 році, містить Росію, Україну, Білорусь, Іран, Пакистан, Молдову, Афганістан, усі країни Кавказу та всі п’ять країн Центральної Азії. Берлін публічно не пояснював, чому саме ці держави потрапили до переліку.

Нещодавні відгуки про музей у гугл-картах свідчать, що обмеження уже призвели до напружених ситуацій на вході.

Одна українка в березні написала, що була «щиро шокована»: «Я ніколи не думала, що до музею можуть не пустити через громадянство». За її словами, під час суперечки з охоронцем їй погрожували зброєю.

У відповідь на відгук музей написав: «Ніхто з працівників охорони не погрожуватиме вам зброєю…»

Військовий музей у Кобленці займає близько 7200 квадратних метрів і має одну з найбільших у Європі колекцій військової техніки: від танків і авіації до стрілецької зброї та засобів зв’язку. За даними сайту музею, з 1982 року його відвідали понад мільйон людей.