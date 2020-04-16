Навчання НАТО в Латвії тривають незважаючи на загрозу коронавірусу

Контингент НАТО в Латвії проводить військові навчання, незважаючи на епідемію коронавірусу. Навчання, під кодовою назвою Steel Brawler – у вільному перекладі «Сталевий забіяка» – проходять на полігоні «Межа Мацкевичі» в Латвії.

До маневрів залучено близько 600 солдатів і офіцерів зі складу бойової батальйонної групи розширеного передового перебування альянсу в країнах Балтії.

Командування багатонаціональним контингентом в Латвії покладено на Канаду. Чотири такі групи були розміщені на східному фланзі блоку після того, як Росія анексувала Крим.

Епідемія коронавірусу диктує необхідність додаткових запобіжних заходів для охорони здоров'я військовослужбовців, зазначив майор канадської армії Джеймс Андерсон:

«Ми слідуємо інструкції військових і цивільних медиків: витримуємо безпечну дистанцію у два метри, постійно миємо руки, дотримуємося інших обмежень. Орендували додаткові автобуси для перевезення солдатів до місця навчань, щоб було більше простору. Спеціальні патрулі кожні годину або дві проводять дезінфекцію розширеного передового перебування: чистять дверні ручки, їдальні, спортивні об'єкти».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у березні, що альянс згорне масштаби навчань в Європі, щоб перешкодити поширенню коронавірусу у військах.

У числі заходів перестороги на цих навчаннях – регулярне вимірювання температури у особового складу.

За матеріалами агенства Reuters

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