ЄС: Конгрес українців звернувся до Єврокомісії через статтю про «праворадикалів» в португальському медіа

Європейський конгрес українців та українських громадських організацій в країнах ЄС звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через «інформаційну кампанію проти України». Текст звернення оприлюднив зокрема голова Спілки українців Португалії Павло Садоха 17 липня.

У коментарі Радіо Свобода голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець повідомив, що, крім президентки Європейської комісії, організація також надіслала листи кільком єврокомісарам.

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«Це була ініціатива українських колег із Португалії через негативну інформаційну кампанію проти України в різних виданнях та соцмережах низки країн ЄС. Втішає підтримка й активність різних українських організацій Європи», – додав лідер української діаспори у Європі.

У зверненні ЄКУ посилається на статтю в португальському виданні Publico, яка вийшла 21 червня 2020 року із заголовком: «Україна. Найбільший майданчик для військової підготовки світових право-радикальних угрупувань».

Цю статтю підписанти звернення вважають частиною інформаційної кампанії у медіа та соціальних мережах Євросоюзу.

«У цій же статті Україну порівнюють з терористичною організацією ДАЄШ («Ісламська держава – ред). Європейський конгрес українців, вважає, що дана пропагандистська кампанія носить організований характер і пов’язана із новими заявами президента Російської Федерації – Путіна щодо поверння «подарованих» російських земель країнам, що входили до СССР», – повідомляє Конгрес.

Автори заяви припускають, що звинувачення України в підтримці праворадикальних рухів можуть свідчити про підготовку Москви до нової ескалації агресії.

За даними ЄКУ, в різних країнах Євросоюзу загалом проживають 3 мільйони українців.

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«У минулому, непростому столітті, Україна не змогла отримати своєї суб’єктності і українці змушені були стати «гарматним м’ясом», для двох світових воєн, до причин винекнення яких не мали жодного відношення. За звільнення Європи від тоталітарних антигуманних ідеологій мільйони українців віддали своє життя у Другій світовій війні і концтаборах Радянського союзу», – нагадують в об’єднанні.

Підписанти просять Єврокомісію «приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дескримінації українців та посилити санкції проти РФ».

Європейська комісія та Урсула фон дер Ляєн наразі не прокоментували звернення.