Удар РФ по Селидовому: ще двоє людей можуть бути під завалами

Ще двоє людей можуть бути під завалами в Селидовомуна Донеччині – про це повідомили кореспонденту Радіо Свобода представники Державної надзвичайної служби.

Частина будівлі повністю обвалилася з четвертого по перший поверх. Як повідомив директор лікарні Ігор Кіяшко, під час обстрілу там були люди, вони поранені, їх доправили в інше місце.

Також пошкоджений корпус, розташований за кількадесят метрів.

«Ми всіх наших хворих, які були на лікуванні в нашій лікарні, скерували до найближчих до нас лікарень. Із колегами ми на зв’язку, вони перехопили», – сказав директор лікарні.

За словами Кіяшка, лікарня наразі скерувала «всі ресурси» на подолання наслідків і планує повернутися до штатної роботи за декілька днів.

Наразі відомо про двох загиблих і вісьмох поранених внаслідок російського удару по місту Селидове на Донеччині вночі проти 21 листопада. Удар прийшовся по лікарні у Селидовому і по шахті у передмісті