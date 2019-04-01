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01 Квітень 2019, Київ 09:07
Новини | Політика

ЦВК оприлюднила дані підрахунку понад 40% голосів

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,23%

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Станом на 07:30 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 42,73% протоколів.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,23%, Петро Порошенко – 16,63%, Юлія Тимошенко – 13,11%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7,07%.

Недійсними по Україні визнали 1,17% бюлетенів.

За даними ЦВК, Петро Порошенко отримує 38,23% голосів у закордонному виборчому окрузі
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Порошенко лідирує у закордонному виборчому окрузі

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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