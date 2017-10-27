Журналістка «Ехо Москви» залишить Росію через програму Соловйова – Венедиктов

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов розповів про намір евакуювати з Росії журналістку Ксенію Ларіну. Її згадували у програмі Володимира Соловйова в ефірі російської державної радіостанції «Вести FM» невдовзі після нападу на співробітницю «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер.

В інтерв’ю телеканалу «Дождь» Венедиктов наголосив, що іншого способу захистити своїх журналістів у нього немає, і евакуація Ларіної – єдиний вихід.

Головний редактор «Ехо Москви» зазначив, що попросив Слідчий комітет Росії допитати журналістів ВГТРК, оскільки вбачає у їхніх сюжетах спробу підбурювання до нападу на Тетяну Фельгенгауер.

24 жовтня в ефірі «Вести FM» вийшла програма Соловйова під заголовком «Ліберали, навіщо ви брешете». У ній журналіст Армен Гаспарян звинуватив Ларіну у брехні і назвав її «відвертою сволотою». Перед цим Ларіна опублікувала у себе у Facebook фотографії нападника на Фельгенгауер і написала: «Соловйов дуже хотів, скотина. Хто, каже, заткне їм погані роти. Знайшовся доброволець».

У четвер у прес-службі російського слідчого відомства заявили, що розглядається лише одна версія нападу на Фельгенгауер – нестабільна психіка Бориса Грица. 23 жовтня він увірвався до редакції «Ехо Москви» і поранив журналістку ножем у шию.

Тетяна Фельгенгауер перебуває у лікарні. У четвер її перевели з післяопераційної реанімації до загальної палати. Олексій Венедиктов назвав однією з причин нападу атмосферу ненависті щодо працівників ЗМІ у Росії.