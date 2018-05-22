Безпекова ситуація на Донбасі. Як захистити від обстрілів мирне населення? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Донбас. Як українські військові будуть покращувати безпеку цивільних?

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Законопроект про колаборантів. Що анонсував президент Порошенко?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, керівник об’єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж; експерт з питань національної безпеки Тарас Жовтенко, політичний психолог, директор Інституту практичної політики Богдана Бабич; політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко та експерт Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна.