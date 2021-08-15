За добу в Україні виявили 695 хворих на COVID-19

Протягом доби 13 серпня в Україні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19 у 695 пацієнтів, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Серед виявлених пацієнтів, зокрема, 50 дітей та 5 медиків. Крім того, за попередню добу 569 людей госпіталізували, 17 людей померла, у 238 хворого встановили одужання.

Також здійснено понад 30 тисяч тестів методами ПЛР, ІФА та експрес-тестами на антиген до коронавірусу.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,26 мільйона людей, з них 53 255 померли.