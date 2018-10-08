СБУ: суд заборонив діяльність проросійської організації в Харкові

Харківський окружний адміністративний суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації «Русь триєдина», повідомляє 8 жовтня прес-центр СБУ.

Таке рішення ухвалене за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ, вказують у спецслужбі.

«Співробітники спецслужби встановили, що учасники організації, зокрема, були активними учасниками так званого «Антимайдану». Вони також вимагали проведення референдуму щодо федералізації України та організували низку хресних ходів центральними вулицями Харкова, під час яких закликали до створення фейкової «Харківської народної республіки» із подальшим входженням її до складу Росії», – вказано в повідомленні СБУ.