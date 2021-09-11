Поліція розслідує отруєння 92 дітей у Хмельницькому

Поліція Хмельницької області повідомляє про розслідування масового отруєння дітей в одному з місцевих навчальних закладів. Про це пресслужба відомства повідомила 11 вересня.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного порушення санітарних правил і норм, в рамках якого призначили низку експертиз.

Станом на вечір 10 вересня до лікарень та сімейних лікарів звернулися 92 дитини з одного навчального закладу з діагнозом «гостре отруєння невстановленої етіології».

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«До підрозділів поліції звернулось поки 39 батьків. Наразі слідчі з’ясовують стан здоров’я інших дітей. Навчальний заклад наразі перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку призупинена. У працівників закладу, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів», – йдеться в повідомленні.

У поліції очікують на перші висновки фахівців за кілька днів.

Як зазначає пресслужба відомства, про перші випадки стало відомо 7 вересня – тоді госпіталізували чотирьох дітей, з того часу кількість госпіталізованих та тих, що лікуються вдома, зростає.