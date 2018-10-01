Суд ухвалив тримати під вартою двох екс-міліціонерів, які 7 років перебували в розшуку

Голосіївський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до колишніх міліціонерів, яких підозрюють у катуванні людини, повідомляє 1 жовтня прокуратура Києва.

«Екс-міліціонери 7 років перебували у розшуку та були затримані минулого тижня у Києві співробітниками столичної прокуратури та управління внутрішньої безпеки в Києві Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Затриманих підозрюють у перевищенні влади, застосуванні фізичного насильства та катуванні затриманого із застосуванням розігрітої праски з метою отримання від нього відомостей про злочин, який останній не вчиняв», – вказано в повідомленні.



У 2014 році їхнього колишнього керівника, який на той час очолював сектор відділу карного розшуку, визнано винним за ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі, додають правоохоронці.



Двоє затриманих екс-міліціонерів звільнилися з органів внутрішніх справ та з 2011 року переховувались від слідства.