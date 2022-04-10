100 тисяч за танк: скільки Росія платить за знищену українську техніку

Міністерство оборони Росії вирішило заохотити військовослужбовців російської армії, які брали участь у боях на території України. Ідеться про підрозділи, які були виведені з Київської, Чернігівської та Сумської областей, зʼясували журналісти Радіо Свобода.

2 квітня за дорученням міністра оборони Росії начальник Генерального штабу Збройних сил РФ наказав головнокомандувачу Повітряно-космічними силами та командувачам угруповань військ подати до Генерального штабу списки військовослужбовців, яким одноразово виплатять премії за захоплення або знищення озброєння, військової техніки та живої сили Збройних сил України.

Відповідний документ журналісти проєкту Донбас Реалії Радіо Свобода отримали в одному з розвідувальних органів України. Згідно з ним, за знищення літака пропонується виплатити 300 тисяч рублів (111 тисяч гривень), гвинтокрила – 200 тисяч (74 тисячі гривень), безпілотника середньої дальності – 50 тисяч (18 з половиною тисяч гривень).

За захоплений або знищений український танк російським військовим заплатять 100 тисяч рублів (37 тисяч гривень), за бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки, зенітні ракетні комплекси та системи залпового вогню – 50 тисяч рублів. Тим, хто відзначився у «знищенні живої сили», передбачено виплати до 100 тисяч рублів.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».