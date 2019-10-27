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27 Жовтень 2019, Київ 11:49
Новини | Суспільство

Марафон морської піхоти США сьогодні бігтимуть 11 бійців з України

Ольга Бенда розминається перед тренуванням. Київ, 16 липня 2019 року

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У Вашингтоні 27 жовтня одинадцятеро бійців представлятимуть Україну на марафоні морської піхоти США, який цього року відбувається у 44 раз. Уперше у складі збірної України є дівчина, це Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію. Також у забігу беруть участь Юрій Козловський, офіцер військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, «кіборг» Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.

«Дистанцію повного марафону (42 кілометри) пробіжать Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич . Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди Марафону морської піхоти США» – розповів напередодні Радіо Свобода уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

«Бійці, чия воля сильніша за тіло» – як готуються до марафону українські ветерани у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Бійці, чия воля сильніша за тіло» – як готуються до марафону українські ветерани у фото

У Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у рамках програми спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин пройшли тренування з легкої атлетики

Організацію, тренування команди та участь її у марафоні підтримали ветеранські та благодійні організації. У США українців прийматиме благодійна організація Allied Forces Foundation, команду підтримуватимуть українські діаспорні організації та українські дипломати.

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