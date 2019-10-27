Марафон морської піхоти США сьогодні бігтимуть 11 бійців з України

У Вашингтоні 27 жовтня одинадцятеро бійців представлятимуть Україну на марафоні морської піхоти США, який цього року відбувається у 44 раз. Уперше у складі збірної України є дівчина, це Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію. Також у забігу беруть участь Юрій Козловський, офіцер військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, «кіборг» Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.

«Дистанцію повного марафону (42 кілометри) пробіжать Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич . Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди Марафону морської піхоти США» – розповів напередодні Радіо Свобода уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

Організацію, тренування команди та участь її у марафоні підтримали ветеранські та благодійні організації. У США українців прийматиме благодійна організація Allied Forces Foundation, команду підтримуватимуть українські діаспорні організації та українські дипломати.