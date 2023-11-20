В Україні працює майже 11 тисяч пунктів незламності – Мінінфраструктури

В Україні запрацювало майже 11 тисяч пунктів незламності (10945), ще понад дві тисячі (2356) створені та готові до відкриття, повідомило 20 листопада Міністерство розвитку громад, територій та інфраструтури.

У Мінінфраструктури узагальнили інформацію обласних військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та «Укрзалізниці».

«Сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими, і одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи пунктів незламності в осінньо-зимовий період. Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики», – цитує відомство слова свого очільника, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Влада нагадує, що від кінця жовтня у застосунку «Дія» стала доступна карта пунктів незламності. По цій мапі можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.