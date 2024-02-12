24-річний рекордсмен світу в марафоні загинув у ДТП в Кенії

Рекордсмен світу в марафоні кенієць Келвін Кіптум загинув в автокатастрофі, повідомив провідний легкоатлетичний сайт World Athletics. Машина, за кермом якої був спортсмен, 11 лютого розбилася неподалік від міста Ельдорет у Кенії. За даними місцевої поліції, Кіптум не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та врізався в дерево.

Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка перебувала в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами, повідомляє CNN.

Кіптум, якому було 24 роки, встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. Він у жовтні 2023 року пробіг марафон у Чикаго за 2 години 35 секунд і збирався найближчим часом поліпшити свій результат, ставши першим марафонцем, хто пройде дистанцію менш як за дві години.