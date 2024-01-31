У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП

Український автобус, в якому перебувало 50 людей, потрапив у ДТП на автомагістралі А4 в районі населеного пункту Міроцін поблизу міста Пшеворськ Підкарпатського воєводства неподалік кордону з Україною, повідомили «Укрінформу» в поліції міста Пшеворськ та генконсул України в Любліні Олег Куць.

За словами речниці поліції міста Пшеворськ Юстини Урбан, ДТП сталася в середу о 08:20 (за київським часом). Автобусом марки MAN подорожувало 50 людей, включно з водіями.

«Водій не дотримався безпечної дистанції до вантажівки, яка їхала попереду, в результаті чого відбувся наїзд на тильну частину транспортного засобу», – повідомила Урбан.

За її словами, обидва водії були тверезими. Поліція виписала водію автобуса штраф за спричинення ДТП у розмірі понад 1 тис. злотих (близько 10 тис. грн).

Генконсул України в Любліні Олег Куць повідомив, що польські рятувальники оглянули всіх подорожувальників на місці, ніхто не потребував медичної допомоги чи шпиталізації.

«Усі продовжили подорож до України іншим автобусом, який надав перевізник», – зазначив Куць.

Раніше польські ЗМІ, повідомляючи про це ДТП, інформували, що в автобусі, який їхав з України до Польщі, перебували 59 людей і двоє водіїв. За даними ЗМІ, автобус перевернувся на бік на повороті.

Схожа ДТП з українським автобусом сталася в Польщі 18 січня, тоді постраждали двоє людей. А в грудні неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська мікроавтобус з українцями в’їхав у припарковану вантажівку, яка чекала в черзі на перетин кордону з Україною, внаслідок цього загинув 17-річний українець.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.