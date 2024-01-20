У Києві внаслідок ДТП загинув чоловік, який стояв на зупинці – поліція

У Святошинському районі столиці автомобіль «Тойота» зіткнувся із автомобілем «Мерседес» й автобусом біля зупинки громадського транспорту, йдеться в повідомленні поліції Києва.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота», 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці», – зазначають правоохоронці.

Також відомо, що пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

У Нацполіції інформують, що водія «Тойоти» затримали. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», – уточнили правоохоронці.

Раніше заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними МВС, в Україні за 2023 рік зафіксовано 43 дорожньо-транспортних пригоди на блокпостах.