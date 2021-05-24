Бойовики стріляли чотири рази з початку доби, без втрат – ООС

Російські гібридні війська чотири рази порушили режим тиші в зоні бойових дій, йдеться в зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли фіксували поблизу Авдіївки та Невельського – за даними штабу, бойовики застосували міномети 120-го калібру.

«Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

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За даними штабу, внаслідок обстрілів серед військових Збройних сил України постраждалих немає.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл ЗСУ окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв за 24 травня не робило.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.