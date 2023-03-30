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Встановлена кількість дітей, загиблих через агресію Росії, зросла до 466 – ОГП

Наразі російські обстріли пошкодили 3 126 закладів освіти, з них 438 повністю зруйновані

Наразі відомо про 466 дітей, загиблих через російську агресію, повідомляє Офіс генерального прокурора за даними ювенальних прокурорів.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 466 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

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ОГП наводить останній зафіксований випадок 29 березня: внаслідок підриву автомобіля на російській міні в Барвінковому, Харківська область, загинув 16-річний хлопець.

Крім того, наразі російські обстріли пошкодили 3 126 закладів освіти, з них 438 повністю зруйновані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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