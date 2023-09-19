Жертвами обстрілів за минулу добу стали 5 цивільних – влада

Щонайменше пʼятеро людей загинули, ще 15 зазнали поранення унаслідок російських обстрілів Донеччини та Херсонщини 18 вересня. Про це повідомили виконувач обовʼязків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«За 18 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Північному й Авдіївці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення», – написав Мороз у фейсбуці.

Прокудін вказав, що «через російську агресію три людини загинули, ще 11 − дістали поранення».

«За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будинок культури в Бериславському районі; територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні», – вказав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.