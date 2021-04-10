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11 квітня 2021, Київ 00:35
Новини | Політика

500 квартир для кримських татар: українська і турецька сторони підписали угоду

Йдеться про будівництво житла в тому числі для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали угоду, яка передбачає допомогу турецької сторони в будівництві житла для представників кримськотатарського народу та пільговиків. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками візиту української делегації до Туреччини 10 квітня.

За повідомленням, Резніков і Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Туреччини про співробітництво у сфері будівництва житла для кримських татар та пільгових категорій громадян України.

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Йдеться про будівництво житла в тому числі для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію.

«Безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві – 200 квартир, у місті Херсоні – 200 квартир і в місті Києві – 100 квартир», – повідомляє адміністрація президента.

Про плани допомогти Україні в будівництві пільгового житла Ердоган повідомляв під час візиту до Києва у лютому 2020 року.

Візит до Туреччини: Зеленський та Ердоган підписали декларацію (відео)
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Візит до Туреччини: Зеленський та Ердоган підписали декларацію (відео)

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