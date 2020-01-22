70% людей у ​​світі живуть у країнах, де нерівність у доходах зростає – ООН

Нерівність у доходах у світі поглиблюється, її наслідки відчувають на собі 70 відсотків всього населення, йдеться в новій доповіді ООН про соціальне становище в світі. Проте нерівність не є неминучим явищем, стверджують в ООН.

Як пишуть автори звіту, невелика група людей – один відсоток населення – «купається в розкоші» і продовжує збагачуватися, а 40 відсотків населення з покоління в покоління не можуть вибратися з бідності. За останні 25 років розрив у доходах населення збільшився в більшості багатих країн і в деяких країнах із середнім рівнем доходу, особливо в Китаї.

Проте нерівність не є неминучим явищем, стверджують в ООН.

Автори доповіді попереджають, що нерівність у доходах населення перешкоджає економічному розвитку, а також веде до масових протестів і соціальних потрясінь як в багатих, так і бідних країнах.

«Розрив у доходах і відсутність можливостей створюють порочне коло нерівності, розчарувань і невдоволення ..., і ці явища переходять з покоління в покоління», – заявив генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш в передмові до доповіді.

Що стосується розриву в доходах між країнами, то він скорочується. Доходи жителів Китаю і низки інших азійських країн вже визначають тенденцію на світовому ринку. Проте, як наголошують в ООН, між найбагатшими і найбіднішими країнами й регіонами все ще існують значні відмінності: наприклад, середній дохід у Північній Америці в 16 разів вищий, ніж у країнах Африки на південь від Сахари.

Незважаючи на явне збільшення розриву між заможними і незаможними в глобальному масштабі, експерти ООН впевнені, що цю тенденцію можна змінити і домогтися більш справедливого і сталого світоустрою.

Вони пропонують у боротьбі з бідністю і безробіттям взяти на озброєння нові технології, вживати більш активні заходи з адаптації до наслідків зміни клімату, створювати можливості для бідних жителів міст, що швидко розростаються, і зайнятися управлінням міграційних потоків.

У доповіді пропонуються три конкретні стратегії із забезпечення більшої рівноправності всередині країн:

забезпечувати рівний доступ до освіти й медицини;

розвивати соціальні програми, в тому числі видавати допомогу по безробіттю й інвалідності;

і розробити законодавство, спрямоване на боротьбу із забобонами і дискримінацією щодо вразливих категорій населення, в тому числі мігрантів.

Вирішальне значення у боротьбі з бідністю мають заходи, яких вживають держави, однак без узгоджених і скоординованих дій на міжнародному рівні нічого не вийде, попереджають експерти. Вони пропонують паралельно вирішувати основні проблеми, що ведуть до нерівності між країнами.

Нова доповідь ООН про нерівність була представлена 21 січня, коли в швейцарському Давосі зібралися політики, економісти й бізнесмени для участі в щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.