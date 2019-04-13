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14 Квітень 2019, Київ 00:12
Новини | Події

Через український кордон до Білорусі вночі нелегально намагалися ввезти 800 кілограмів сала – ДПСУ

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Державна прикордонна служба України повідомила про затримання у Волинській області трьох місцевих жителів без документів під час їхньої спроби несанкціоновано перетнути кордон на підводах з 28 мішками сала. За даними відомства, інцидент трапився у ніч на 13 квітня.

«Наразі підводи та 800 кілограмів сала вилучено встановленим порядком представниками Національної поліції», – мовиться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Як зазначається, на порушників склали адміністративні протоколи за статтями «порушення прикордонного режиму» та «незаконне перетинання державного кордону України.

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