За попередню добу штаб зафіксував 18 обстрілів позицій ЗСУ, один військовий поранений

Протягом доби 9 листопада бойовики незаконних збройних угруповань 18 разів обстріляли позицій Збройних сил України в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один військовий був поранений.
Зокрема, повідомляють у штабі, бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети.
Обстрілів у районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» зазнали позиції українських військових поблизу Водяного, Невельського, Красногорівки, Талаківки, Березового, Гнутового та Павлополя.
«Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського і Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.
За даними штабу, з початку доби 10 листопада обстрілів з боку бойовиків не було, втрат не зафіксовано.
Незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР», зі свого боку, звинувачують ЗСУ в обстрілах окупованих ними територій 9 листопада.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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