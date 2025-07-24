Адміністрація портів: в гирлі Дунаю підірвалося судно, є загиблі

Напередодні судно-земснаряд зазнало аварії в гирлі «Бистре», повідомляє Адміністрація морських портів України.

За даними державного підприємства, судно належть його філії «Дельта-лоцман». Воно перебувало на гирлі Дунаю «Бистре» для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.

«Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

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АМПУ додає, що на місці працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються, про результати держпідприємство повідомить додатково.

«Морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом», – зазначає адміністрація портів.

Раніше 24 липня місцеве видання «Вечірній Ізмаїл» повідомило про вибух, який чули жителі Вилкового. За даними медіа, підірвалося судно «Інгульський», яке виконувало роботи з розчищення дна.



