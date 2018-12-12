Адвокат: ми цілком могли вийти на оголошення вироку Павлу Грибу до кінця року

Адвокат 20-річного українця Павла Гриба Марина Дубровіна заявляє про пришвидшення розгляду справи її підзахисного, у порівнянні з попереднім місяцем.

«Насправді у нас був дуже жорсткий графік у грудні. Суд планував сьогодні допитати Тетяну (свідка Тетяну Єршову, з якою Гриб спілкувався у соцмережах – ред. ) і Павла, хоча я говорила у суді, що там дуже великий обсяг свідчень. Але суд був безапеляційний, сказав: сьогодні – допити, 21-го вже – дебати, відповідно ми цілком могли на кінець тижня перед новим роком вийти на оголошення вироку», – зазначила вона в інтерв’ю Радіо Свобода.

Раніше про прискорення розгляду справи говорила сестра Павла Гриба Ольга, про що у Facebook писала голова правління «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

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Перше засідання справи Гриба по суті Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону провів 23 липня.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Хлопцеві інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм на основі його листування у соцмережах. Сам Гриб провину не визнає.

Тетяна Єршова – дівчина із Сочі, на зустріч із якою Павло Гриб їхав до Білорусі, коли його затримали. Російські правоохоронці стверджують, що українець нібито намагався переконати її закласти в школі вибуховий пристрій.