Колишній поліцейський Дерек Шовін вимагає проведення повторного суду

У вівторок адвокат колишнього поліцейського Дерека Шовіна, визнаного винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, подав клопотання про проведення повторного суду над своїм підзахисним, наполягаючи на тому, що під час процесу суддею і звинуваченням були допущені серйозні помилки, які призвели до винесення присяжними вердикту, який «суперечить закону».

Адвокат Ерік Нельсон наполягає на тому, що суддя необґрунтовано відмовився секвеструвати присяжних на час суду, тобто ізолювати їх від доступу до зовнішньої інформації, яка б могла вплинути на їхнє рішення. Захист вважає, що суддя неправомірно відмовився перенести судовий процес з Міннеаполіса в інше місто, де б можна було набрати більш неупереджених присяжних. Нельсон також стверджує, що присяжні «відчували загрозу... і не виконували інструкції судді» під час обговорення вердикту. Адвокат просить провести слухання з цього питання.

Про конкретні претензії захисту, пов’язані з поведінкою присяжних під час процесу, поки не повідомляється. Але в останні дні увага американської преси була прикута до одного з присяжних, 31-річного Брендона Мітчелла. У ЗМІ з’явилася фотографія Мітчелла, на якій він носить чорну футболку з написом «Заберіть коліно з нашої шиї». Цей знімок був зроблений минулого року під час мітингу, присвяченого 57-річчю «Маршу на Вашингтон», очолюваного Мартіном Лютером Кінгом.

Дерек Шовін був визнаний винним у вбивстві Джорджа Флойда під час арешту на судовому процесі в Міннеаполісі, що завершився 20 квітня. Основним доказом звинувачення став відеозапис, на якому чітко видно, як Шовін протягом 9 з половиною хвилин тримає коліно на шиї Флойда, що лежить на тротуарі і не подає ознак життя протягом останніх декількох хвилин.

Клопотання про проведення повторного суду з іншим журі присяжних може стати попереднім етапом перед оскарженням вироку в суді вищої інстанції в разі відмови в клопотанні суддею.