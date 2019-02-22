Адвокати Януковича подали апеляцію на його вирок

Адвокати екс-президента Віктора Януковича з об’єднання «Авер Лекс» заявляють, що подали апеляційну скаргу на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду.

Як повідомили захисники, апеляцію подали до Київського апеляційного суду через Оболонський суд 22 лютого.

«З правової точки зору вирок Оболонського районного суду повністю незаконний і необґрунтований, оскільки заснований на сфальсифікований справі. Однобока позиція суду в оцінці доказів, численні серйозні порушення норм кримінального законодавства – все це викладено на більш ніж 190 сторінках нашої апеляційної скарги», – сказав Віталій Сердюк.

Крім того, за його словами, апеляція, раніше подана адвокатом Центру вторинної правової допомоги Юрієм Рябоволом, є незаконною.

«Віктор Янукович неодноразово офіційно висловив свою позицію про те, що не потребує послуг будь-якого державного адвоката, тим більше, дії якого координуються з представниками Генеральної прокуратури України», – йдеться в заяві захисників.

За їхніми словами, проти Рябовола вже подали заяву через «представництво в суді без повноважень», а також скарги до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності – позбавлення права займатися адвокатською діяльністю.

Раніше цього місяця колишній президент України Віктор Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.