Німеччина розслідує «дуже серйозні» інциденти біля українського літака і рейсу DHL у Лейпцигу

Німецька влада заявила, що розслідує два «дуже серйозні безпекові інциденти» в аеропорту «Лейпциг-Галле», через які тимчасово призупинили і перенаправили рейси, і які викликало підозри щодо причетності Росії після подібних інцидентів в останні роки.

Управління поліції Лейпцига заявило, що пізно ввечері 4 серпня поблизу аеропорту помітили «непізнаний літальний об’єкт», що призвело до перенаправлення кількох літаків, зокрема пасажирського, до інших аеропортів.

Дрон із «підозрілим об’єктом» також виявили поблизу однієї з двох головних злітно-посадкових смуг.

Прокуратура Дрездена і кримінальна поліція землі Саксонія, які ведуть розслідування, заявили, що дрон, виявлений на злітно-посадковій смузі, містив «невідомий вибуховий пристрій».

«За підтримки Федеральної поліції і робота для знешкодження бомб об’єкт оглянули, детонатор вилучили», – йдеться у повідомленні.

Операції на північній злітно-посадковій смузі аеропорту відновилися вночі проти 5 серпня, але південна злітно-посадкова смуга, де виявили об’єкт на землі, залишається закритою, поки поліція проводить розслідування, заявила влада.

«Події в аеропорту Лейпцига є дуже серйозним безпековим інцидентом», – заявив державний міністр внутрішніх справ Армін Шустер.

5 серпня агентство Reuters із посиланням на джерело повідомило, що вантажний літак DHL зіткнувся в повітрі з невідомим об’єктом невдовзі після зльоту з аеропорту «Лейпциг-Галле», що призвело до позапланової посадки в Ганновері.

Кілька німецьких ЗМІ, включаючи Bild, також повідомили, що дрон був виявлений у безпосередній близькості від українського вантажного літака Ан-124.

Відео, оприлюднені кількома німецькими ЗМІ, показують літак на злітно-посадковій смузі, а поруч із ним – машини екстреної допомоги.

Посадовець НАТО повідомив Радіо Свобода, що військовий альянс не може підтвердити повідомлення про те, що дрон був помічений поблизу українського літака в аеропорту Лейпцига. Посадовець сказав, що НАТО знає про заяву поліції Лейпцига, але що деталі інциденту має надати німецька влада.

Аеропорт «Лейпциг-Галле» є головним логістичним центром для DHL, німецького гіганта міжнародних перевезень.

У 2024 році в логістичному центрі поштової компанії DHL на території аеропорту вибухнула посилка, що прямувала до Великої Британії. Такі ж посилки вибухнули у Великій Британії і Польщі. Розслідування дійшло висновку, що це була операція, підготовлена російськими спецслужбами. Зараз у Литві триває суд над п’ятьма ймовірними учасниками диверсійної мережі, підозрюваними у причетності до інциденту з посилкою.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року у Німеччині почастішали випадки виявлення БпЛА. Лише у першому півріччі 2026 року Німецька служба аеронавігації (DFS) зафіксувала 145 збоїв у роботі німецьких аеропортів через несакціоновані польоти безпілотників. Операторів цих дронів у більшості випадків не вдається встановити.

Москва заперечує причетність до інцидентів.