У Польщі чотирьох українців та росіянина звинувачують у диверсіях на користь розвідки РФ

У Польщі звинуватили п’ятьох чоловіків, серед яких є четверо українців, в скоєнні або організації диверсій проти логістичної та авіаційної інфраструктури.

Як повідомляє Національна прокуратура Польщі, чотирьох громадян України та одного громадянина РФ звинувачують звинувачення у діяльності на користь розвідувальних служб Росії та участі у вчиненні або підготовці диверсійних актів проти логістичної та авіаційної інфраструктури, що полягали у спричиненні пожеж під час транспортування та у перевантажувальних вузлах шляхом надсилання кур’єрських посилок із прихованими механізмами самозаймання.

Усі обвинувачені перебувають під вартою.

Зазначається, що під час розслідування також було отримано докази, які дозволили висунути звинувачення шостій особі, громадянину РФ. Його оголосили в розшук для його арешту, а також звернулися влади Азербайджану з запитом на екстрадицію.

За даними слідства, з червня по серпень 2024 року обвинувачені координували підготовку, транспортування та відправлення посилок, що містили приховані запальні пристрої та легкозаймисті й вибухові речовини, заховані у предметах повсякденного вжитку, зокрема масажних подушках та упаковках косметики, через кур'єрські компанії, зокрема DPD та DHL.

Ці посилки були відправлені одержувачам у Польщі та Великій Британії. У період з 20 по 22 липня 2024 року деякі посилки самозайнялися під час автомобільного та повітряного транспортування, зокрема в логістичних центрах та аеропортах, а також у причепі вантажівки в Польщі, що спричинило пошкодження майна та створило реальну загрозу життю та здоров’ю багатьох людей.

У прокуратурі зазначають, що дії обвинувачених мали на меті підрив безпеки та дестабілізацію функціонування логістичної та авіаційної інфраструктури країн Євросоюзу, Великої Британії та Польщі, а також вплив на суспільно-політичні настрої у зв’язку з війною в Україні. Вантажі до Сполучених Штатів та Канади були відправлені як тестові, призначені для перевірки логістичних каналів та часу, необхідного для міжнародного транспортування вантажів, зокрема повітряним транспортом.

МЗС України ситуацію не коментувало.

Про подібні звинувачення українців у диверсійній діяльності на користь РФ повідомляється не вперше. Польські чиновники, а також представники інших європейських країн, давно звинувачують Москву у проведенні «гібридної» кампанії саботажу і шпигунства проти тих країн, які допомагають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Москва регулярно заперечувала звинувачення Заходу у терористичних атаках, зокрема підпалах, зломах, отруєннях і нападах на людей на Заході.



