Щонайменше 29 людей загинули через вибухи в мечеті в Афганістані

Щонайменше 29 людей загинули, понад 100 – поранені внаслідок двох вибухів у мечеті на сході Афганістану, що сталися 18 жовтня під час п’ятничної молитви, повідомляє влада країни.

Вибухи сталися у провінції Нангархар. Як повідомив член ради провінції Сохраб Кадері, кількість загиблих може зрости, рятувальники зараз розбирають завали.

Серед загиблих і поранених є діти.

Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. За деякими даними, у дах мечеті влучила мінометна міна. Дах обвалився, люди опинилися під завалами.

Жодне екстремістське угруповання наразі не взяло на себе відповідальності, але у провінції є активними і «Талібан», й «Ісламська держава».