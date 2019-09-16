Напади в Афганістані: мінімум семеро вбитих, третина країни без електрики

Щонайменше семеро людей загинули внаслідок кількох нападів у Афганістані, які також залишили третину країни без електроенергії.

Як заявив речник начальника поліції провінції Фарах на заході Афганістану Мохібулла Мохіб, п’ятеро людей, серед них – жінки і діти, загинули внаслідок підриву машини на дорожньому фугасі 15 вересня. Це сталося поблизу провінційної столиці Фараху.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, хоча в цьому регіоні активно діє екстремістське угруповання «Талібан». Раніше цього ж місяця таліби намагалися захопити місто Фарах.

Інший вибуховий пристрій – «липка бомба», прикріплена до університетського мініавтобусу в провінції Газні, вибухнув 16 вересня, вбивши водія. Речник губернатора провінції Аріф Нурі повідомив, що внаслідок вибуху поранення дістали також п’ятеро студентів Університету Газні.

У південній провінції Лоґар школярка загинула внаслідок стрілянини між «Талібаном» та урядовими силовиками в районі Мухаммад-Ага – про це повідомила поліція. Ще один школяр був поранений.

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Тим часом головне енергетичне підприємство Афганістану Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) повідомляє, що близько третини території країни залишилися відрізаними від енергопостачання після підриву опор ліній електропередач у провінції Баглан на вихідних.

За ці напали також ніхто наразі не взяв на себе відповідальність.

10 вересня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мирні переговори з угрупованням «Талібан» щодо припинення 18-річної громадянської війни в Афганістані «мертві».

Це сталося після низки нападів, які здійснили таліби одночасно з завершенням восьмого раунду переговорів у столиці Катару Досі.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.