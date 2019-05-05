В Афганістані таліби напали на відділення поліції, є потерпілі і загиблі

В Афганістані бойовики екстремістського ісламістського руху «Талібан» напали на відділення поліції, є потерпілі і загиблі. За ще не остаточними даними на цей час, унаслідок нападу в місті Пул-і-Хумрі в північній частині Афганістану, центрі провінції Баглан, загинули принаймні вісім людей, не менш ніж 55 потерпіли. Як випливає з повідомлень, бій іще остаточно не завершився.

За цими повідомленнями, один із нападників підірвав себе в замінованому авті на в’їзді до комплексу будівель, ще принаймні трьох застрелила поліція в перебігу бою. Після вибуху інші нападники відкрили вогонь по силовиках і кинулися штурмувати будівлю поліції. Силовики запросили посилення в сусідніх провінціях.

Таліби підтвердили, що напад вчинили вони.

Цей напад стався через два дні по тому, як велике зібрання афганських політичних і громадських діячів, Лоя-джирґа, зібране з ініціативи президента Ашрафа Гані, завершилося проголошенням вимоги про негайне припинення вогню в Афганістані. Рух «Талібан» відразу заявив, що відкидає можливість перемир’я і що продовжить напади навіть під час священного для мусульман місяця рамадана за традиційним ісламським календарем.

Рух «Талібан» відмовляється йти на прямі переговори з урядом Афганістану, називаючи його «маріонеткою Заходу», і наполягає на виведенні з країни всіх іноземних військ як передумові для таких переговорів.

Нині тільки США мають в Афганістані близько 14 тисяч своїх військовослужбовців, із них близько 8500 у складі багатонаціональної місії під проводом НАТО «Рішуча підтримка», чисельність якої загалом налічує понад 17 тисяч військових із майже півсотні країн, серед того й понад півтора десятка з України. Завдання цих сил нині – навчання, допомога і підтримка національних афганських силових структур у їхній боротьбі проти «Талібану» й інших екстремістських угруповань, таких, як «Ісламська держава» чи «Аль-Каїда».

Таліби зараз тією чи іншою мірою контролюють майже половину території Афганістану і, не даючи сподівань на швидке припинення вогню, у квітні оголосили про початок свого традиційного весняного наступу.