Протести проти угоди з Македонією в Афінах: поліція застосувала сльозогінний газ

Сутички почалися на акції протесту проти угоди Греції з Македонією 20 січня в Афінах. Як повідомляють західні новинні агенції, низка протестувальників у масках намагалися пройти до огородженого парламенту, кидаючи в поліцейських каміння.

Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

На акцію протесту проти угоди з Македонією вийшли десятки тисяч людей. Вони вимагають скасування угоди щодо перейменування Македонії, заявляючи, що назва «Македонія» може використовуватися лише щодо грецького регіону.

Укладена урядами двох країн у червні 2018 року угода передбачає, що північний сусід Греції змінює назву на «Північна Македонія».

Парламент Македонії після тривалих дебатів затвердив зміни до Конституції країни про її нову назву 11 січня. Парламент Греції мав би розглянути її ратифікацію цього тижня, щоб вона могла набути чинності.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції, і цю ж назву мало давнє царство, що існувало переважно в межах території сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія», і Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.