Страйк у відповідь: українські аграрії заблокують рух польських вантажівок – організатори

Дві організації українських аграріїв оголосили про намір заблокувати рух польських вантажівок через чотири пункти пропуску на кордоні України та Польщі.

За повідомленням громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада» та Асоціації виробників молока, цей страйк стане відповіддю «на розпочатий польськими фермерами протест проти транзиту через територію Польщі вітчизняної сільськогосподарської продукції».

«Акція розпочнеться 10 червня о 10:00 та триватиме до 00:00 14 червня. Проведення заходу обумовлено категоричною незгодою українських аграріїв з діями польської сторони, яка в односторонньому порядку, порушуючи торговельні правила Європейського союзу та рішення Європейської комісії щодо поновлення транзиту української сільськогосподарської продукції, продовжує фізично блокувати вантажівки з України на територію Польщі», – ідеться в повідомленні.

Раніше 9 червня Державна прикордонна служба заявила, що через протест польських фермерів було заблоковано рух вантажівок із України на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин».

5 червня влада Польщі повідомила, що Єврокомісія видала проєкт постанови про продовження заборони на імпорт української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до 15 вересня до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Рішення передбачає продовження транзиту аграрної продукції через ці країни.