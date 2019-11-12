Аграрії у Запорізькій області перекрили трасу на знак протесту проти відкриття ринку землі

Близько сотні фермерів 12 листопада знову заблокували рух трасою Харків-Сімферополь, неподалік села Новобогданівка Запорізької області, протестуючи проти проведення земельної реформи та відкриття ринку землі.

За словами організаторів, учасники акції близько години з перервами ходитимуть по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт. Винятки обіцяють робити для карет швидкої, машин з дітьми, рейсових автобусів та людей, що їдуть в аеропорт чи лікарню.

«Погоджувальна рада (Верховної Ради – ред.) нас так і не почула. Вчорашня заява президента на позицію аграріїв, що були тут на акції, не вплинула ніяк тому, що це обман виходить: спочатку ми приймемо закон, а потім спробуємо референдум. Це якось нелогічно і незрозуміло. Тим більш, питання про продовження мораторію взагалі не звучало. Вчора президент сказав, що ми все одно приймемо закон і все одно будемо відкривати продаж землі. На нашу думку, це нелогічно і країні не потрібно. Більшість соцопитувань кажуть, що більш ніж 70% – взагалі проти продажу і більш ніж 80% – проти продажу іноземцям», – розповів Радіо Свобода фермер Олег Ременюк, що бере участь в акції протесту.

12 листопада акція протесту фермерів проти проведення земельної реформи та відкриття ринку землі відбувається під стінами Верховної Ради.

11 листопада акції фермерів проти проведення земельної реформи та відкриття ринку землі відбулися в усіх областях України. Того ж дня президент Володимир Зеленський також звернувся до громадян у відеозверненні щодо впровадження ринку землі. Він назвав несправедливим позбавлення права українців купувати чи продавати землі сільськогосподарського призначення, і запропонував вирішувати такі, зокрема, питання, на референдумі.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.