Рада звільнила міністра агрополітики Романа Лещенка

Верховна Рада під час закритого засідання 24 березня звільнила міністра агрополітики Романа Лещенка, задовольнивши його заяву з проханням про відставку.

Про це повідомляють народні депутати, що були присутні на засіданні.

За даними члена фракції «Голос» Ярослава Железняка, за рішення про відставку Лещенка впроголосував 321 парламентар.

Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства в грудні 2020 року. До того з червня 2020-го він очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

18 листопада 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що громадянина Сполучених Штатів, а також громадянку України затримали за підозрою в замовленні вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка.

24 березня стало відомо, що міністр надіслав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Про причини такого рішення Лещенка невідомо.