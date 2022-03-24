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Новини | Політика

Міністр агрополітики просить про відставку. Рада може її схвалити вже цього тижня

Про причини відставки Лещенка наразі невідомо

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко надіслав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Про причини такого рішення міністра наразі невідомо.

Найближче засідання Верховної Ради заплановане цього тижня, однак місце і час його проведення не розголошуються.

У «Слузі народу», а також у керівництві парламенту в коментарі Радіо Свобода зазначили, що під час наступного засідання зможуть розглянути і відставку Романа Лещенка та призначити його наступника. Найбільш вірогідною кандидатурою назвали представника монобільшості Миколу Сольського, який наразі очолює аграрний комітет у парламенті.

17 березня Роман Лещенко наголосив, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року. Також він зазначив, що «Україна буде забезпечена хлібом, однозначно».

За його словами, на тих територіях України, де це можливо з огляду на бойові дії, аграрії розпочали посівну кампанію. А її зрив може означати міжнародну кризу.

Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства в грудні 2020 року. До того з червня 2020-го він очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

18 листопада 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що громадянина Сполучених Штатів, а також громадянку України затримали за підозрою в замовленні вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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