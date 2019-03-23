Через акцію «Нацкорпусу» в центрі Києва чергує 1500 правоохоронців – поліція

Півтори тисячі поліцейських і військових Національної гвардії охороняють порядок у центрі Києва у зв’язку з запланованою акцією «Національного корпусу», повідомляє поліція столиці.

«Сьогодні у столиці запланована акція, участь у якій, зі слів організаторів, візьме 10000 осіб. За порядком стежать 1500 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України. У зв’язку із проведенням заходів рух транспорту у центрі Києва обмежено. Тож просимо врахувати цю інформацію і обрати інші маршрути руху», – йдеться в заяві правоохоронців.

Учасники акції «Нацкорпусу» вимагають притягнути до кримінальної відповідальності осіб, згаданих у розслідуванні проекту Bihus.info про розкрадання в оборонній промисловості.

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Зокрема вимагають взяти під варту колишнього заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, його друга Віталія Жукова, Андрія Рогозу та керівництво «Укроборонпрому», а також арештувати їхні рахунки.

Акції з такими вимогами праворадикали влаштовують не вперше: 16 березня вони закидали Адміністрацію президента іграшковими свинями, вимагаючи покарати винних за корупцію в оборонці.

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