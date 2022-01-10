Біля посольства Казахстану пройшла акція на підтримку протестувальників Казахстану

Біля посольства Казахстану у Києві 10 січня пройшла акція проти репресії щодо учасників протестів у Казахстані. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у події взяли участь декілька десятків людей із прапорами України, Білорусі та Казахстану.

Подію організували Free Belarus Center і проєкт «Без кордонів». Ініціатори акції висловили підтримку народу Казахстану «в боротьбі за демократію» та засудили обмеження громадянських свобод, інформаційну блокаду та застосування летальної зброї проти цивільних.

«Ми закликаємо до вирішення конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних забов’язань, зокрема у царині прав і свобод людини. Ми засуджуємо введення в країну військ ОДКБ та розцінюємо це як військову інтервенцію, подібну до використання військ «Варшавського договору» для придушення протестів у контрольованих СРСР країнах», – йдеться в анонсі події.

Організатори також закликали владу України та країн Європейського Союзу адаптувати міграційну політику для біженців із центральноазійської країни, якщо вони з’являться.

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За останніми даними МВС Казахстану, затримано майже 8 тисяч учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.